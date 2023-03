El bailaor Joaquín Cortés se encuentra con “ganas” de volver al Teatre del Liceu en Barcelona con el espectáculo Esencia este domingo 26 de marzo, “donde empecé con 14 años y la primera vez que actué en Barcelona. Muy feliz de volver a los escenarios después de este parón por la pandemia y dar una vuelta por el mundo”, ha destacado en Las tardes de RNE. Un regreso “increíble” por escenarios como el del Teatro Real en Madrid: “La gente estaba volcadísima y había gente emocionada”.

“Había ganas de que volviera yo al escenario. Yo tenía más ganas que el público de volver, es verdad, porque cuando uno es artista nace y muere en el escenario. La verdad que fue un momento muy emotivo. La gente me dieron ovaciones, no paraban de aplaudir, incluso antes de empezar ya me dieron una ovación. Yo creo que más por toda la trayectoria de estos 40 años de carrera y estas diez obras que han dado la vuelta al mundo”.

Cortés ha reflexionado en la conversación con Carles Mesa sobre la vida, sus espectáculos, el acoso escolar o el apoyo familiar:

“Es sorprendente para la gente que llegas a cualquier país y se abre el telón, te enfocan y ya te hacen una ovación. Y tú dices: ¿oye, esperaros, que no he hecho nada. Lo mismo véis el espectáculo y no os gusta”.

Ha recordado el bullying que sufrió en un colegio público en Madrid: “Salía al patio y decía: ¿con quién me toca pegarme hoy? Porque al final tu bailabas y entonces era ‘mira la bailarina’, ‘mira marica’ y yo me peleaba todos los días con los niños. Me faltaban unos guantes de boxeo”.

“Daba igual, me ponían un sombrero y me criticaban, estornudaba y me criticaban. Pero bueno, ¿qué pasa? Luego los sitios se llenaban, se llenaban los teatros; dije que quería hacer una gira por plaza de toros a los promotores, me dijeron que estaba loco y luego llené todas la plaza de toros. Luego quería hacer estadios de fútbol y llené estadios”.

5. Sobre el apoyo de los padres

“A mí mis padres me apoyaron desde el minuto uno. Mi familia eran artistas, entonces yo no sufrí, como muchos niños que de pronto querían hacer algo relacionado con el arte y les decían los padres 'no, no, no, no tienes que estudiar, tienes que ser abogado' y el niño decía 'yo quiero ser actor'. Respondían 'no actor, no, eso no vale para nada'”.

“Eso a mí no me pasó, al contrario, a mí mis padre me potenciaron, me ayudaron y hoy en día les doy las gracias a toda mi familia porque no eran sólo mi padres, eran toda mi familia que creyeron en mí. Cuando ya me convertí en una superestrella con veintipocos años, alucinaban, decían 'lo tenías claro desde niño'”.