Albert Botran: "Aragonès tampoc és molt d'esquerres"

El diputat de la CUP al Congrés, Albert Botran, subratlla que la situació economicosocial a Catalunya "és bastant més de dretes" que l'any 2017 i creu que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) n'és un dels responsables: "ERC sembla que vulgui assemblar-se a Convergència. Aragonès tampoc és molt d'esquerres".

El diputat de la CUP considera que la taula de diàleg amb l'Estat no ha donat fruits perquè s'ha desactivat la pressió del carrer : "Has de mantenir la pressió. Estem en hores baixes ".

En aquesta línia, Botran considera que ERC s'ha equivocat amb la via que ha escollit : "Aragonès tampoc és molt d'esquerres". Responsabilitza als republicans del fet que el 'procés' "s'ha anat desactivant" i el diàleg "no ha donat fruits": " L'independentisme cau a les enquestes . La via que està liderant ERC no és bona".

El diputat de la CUP explica que van intentar arribar a un acord pel cas Borràs , però va ser impossible: "Laura Borràs va dir ' amb mi o contra mi, jo no he fet res '. No podem estar-hi d'acord ". Botran diu que la CUP no ha pres encara una decisió de què faran en cas que la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, sigui condemnada: "No ho sé si ho estan estudiant. El Parlament té problemes més grans que aquest ".

Botran acusa els Mossos d'actuar de "sicaris dels fons voltor"

El diputat de la CUP mostra preocupació per "l'augment del corporativisme policial" i creu que és la causa de per què no s'ha modificat la llei mordassa. Botran assenyala que hi ha "extrema dreta" als cossos policials i també als Mossos d'Esquadra: "No és majoritària, però hauria d'estar erradicada".

Botran acusa el cos policial d'actuar com a "sicaris dels fons voltor" i creu que no s'ha notat que al capdavant dels Mossos, ara hi hagi ERC: "Tenien un model d'actuació permissiu, com a l'u d'octubre. Ara entren brutalment a un pis i porten la gent a un garatge".

El membre al Congrés per part de la CUP s'ha mostrat partidari de què el seu partit es presenti novament candidatura a les eleccions generals: "Ho ha de decidir l'organització. Jo hi votaria a favor. Ha anat bé que hi hagués aquesta veu independentista i d'esquerres".

Amb relació a la moció de censura presentada per Vox, Botran considera que Ramon Tamames va fer una defensa "vergonyosa", acceptant l'argumentació de l'extrema dreta, que la Guerra Civil comença al 34 o que hi va haver bons i dolents a totes dues bandes.