Albert Botran: "Aragonès tampoc és molt d'esquerres"

Albert Botran subratlla que la situació economicosocial a Catalunya "és bastant més de dretes" que l'any 2017: "ERC sembla que vulgui assemblar-se a Convergència. Aragonès tampoc és molt d'esquerres", ha dit, assenyalant també el PSC d'agafar un paper central. El diputat de la CUP al Congrés creu que ERC s'ha equivocat amb la via que ha escollit: "Per què estàs guanyant temps? Ves que no surti a guanyar el PSOE", ha dit. "L'independentisme cau a les enquestes. La via que està liderant ERC no és bona", afegeix, assenyalant que el Procés "s'ha anat desactivant" i el diàleg "no ha donat fruits". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, adverteix al president Aragonès que no aconseguirà l'acord de claredat si no hi ha mobilització independentista: "La taula de diàleg és fruit que Catalunya estava en revolta", posa d'exemple. I diu que no han notat que ara al capdavant dels Mossos hi hagi Esquerra.

D'altra banda, diu que ha estat "impossible" arribar a un acord amb Junts per tractar el cas de Laura Borràs: "Hi ha unes males pràctiques. Havia de reconèixer els fets, perquè eren reals". Admet que va ser un error "no plantar-se" i intentar investir Puigdemont. És "relativament optimisme" amb assolir la independència per la "via de l'1 d'Octubre".

En clau nacional, defensa que la CUP es torni a presentar a les eleccions generals. Creu que PSOE i Vox comparteixen "un espanyolisme molt explícit". "Vox no té una idea democràtica de l'Estat espanyol", assenyala. Creu que Tamames ha fet un "viatge patètic" per acabar acceptant que la unitat d'Espanya és "el gran pilar" de la política espanyola, i que ha acabat acceptant el que era un "compromís momentani" durant la Transició.