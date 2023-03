Des d'aquest dilluns i durant 14 mesos queda inhabilitat de sou i feina el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) denunciat per assetjament sexual i laboral. Vuit investigadores doctorandes van fer el pas de denunciar-lo fa uns mesos i 80 alumnes més havien presentat queixes davant la universitat per mala praxi. Tres denunciants ho han fet públic: són investigadora que han patit abús de poder o assetjament laboral per part d'aquest docent.

Segons el seu testimoni, les investigadores diuen que prefereixen mantenir l'anonimat per evitar represàlies. Totes tres estan fent la seva tesi doctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona i el professor Ángel Gallego les dirigia. I denuncien el seu modus operandi.

Les tres estudiants doctorands se sentien assetjades de diverses formes en l'àmbit laboral. Van denunciar-ho fa un any a l'Observatori per a la Igualtat de la UAB. I durant tots aquests mesos asseguren que s'han sentit desprotegides.

El rectorat defensa que es va apartar el professor de les seves víctimes, i que han evidenciat la mala praxi en un informe que han signat 80 alumnes. Al·leguen que fins ara no es podia fer més.

Les denunciants lamenten que d'aquí poc més d'un any el professor podrà tornar a la universitat, mentre que el temps que elles han perdut i el que han patit, diuen, és irreparable.