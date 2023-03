Tres testimonis assetjament professor UAB

Des d'aquest dilluns i durant 14 mesos queda inhabilitat de sou i feina el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) denunciat per assetjament sexual i laboral. Vuit investigadores doctorandes van fer el pas de denunciar-lo fa uns mesos i 80 alumnes més havien presentat queixes davant la universitat per mala praxi. Tres denunciants ho han fet públic: són investigadora que han patit abús de poder o assetjament laboral per part d'aquest docent.