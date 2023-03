02:03

L¿equip de govern de la UAB manté que han aplicat fil per randa els seus protocols amb relació als dos casos de professors denunciats, un d¿ells condemnat, per assetjament a estudiants.

L’equip de govern de la UAB manté que han aplicat fil per randa els seus protocols amb relació als dos casos de professors denunciats, un d’ells condemnat, per assetjament a estudiants. Tanmateix, reconeixen que cal millorar els procediments per poder agilitzar el procés i poder prendre mesures abans.

Explicacions insuficients per les estudiants que s'ha concentrat aquest matí a les portes de l'aula on tenia classe avui el professor de filologia hispànica denunciat per assetjament sexual i laboral.

El professor no s'ha presentat a classe i a partir de dilluns serà suspès de feina i sou durant 14 mesos, segons ha informat la universitat. INFORMA: LOURDES GATA.