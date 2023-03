Protesta de part de l'alumnat de la facultat de lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, on el professor suspès de sou i feina per abús de poder havia de donar classe aquest matí. El docent no hi ha assistit avui, tot i que és a partir de dilluns que està oficialment apartat.

Una alumna l'ha denunciat per assetjament sexual. I set més ho han fet per assetjament laboral. L'alumnat denuncia l'encobriment i el rectorat defensa l'actuació de la universitat.