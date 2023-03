Chiara Ferragni y su marido Fedez no escatiman en gastos y menos si estamos hablando de sus hijos. La influencer italiana y el famoso rapero han tirado la casa por la ventana por el cumpleaños de sus hijos: Leone ha soplado 5 velas, mientras que su hermana pequeña, Vittoria, solo dos. Nacieron prácticamente el mismo día, él el 19 de marzo y ella el 23. Por eso cada año celebran una fiesta conjunta. Esta vez la familia ha sorprendido a sus seguidores con dos tartas personalizadas de fondant increíblemente grandes, cada una de dos pisos, con el nombre del cumpleañero y sus dibujos favoritos, en este caso, aparecen los personajes de Pocoyó.

Todo iba de maravilla, hasta el momento de soplar las velas de la tarta. Chiara Ferragni ha compartido un vídeo en su perfil el momento en el que su marido evitó la tragedia. Ella sujeta a su hija Vittoria y Fedez sostiene en sus brazos a su otro hijo Leone. Al acercarse para poder apagar el fuego de las velas, el pequeño golpea el soporte sobre el que se sujeta la tarta, que parece que cae al suelo. Los reflejos del rapero consiguen salvarla en el último momento. Para ver el vídeo, pulsa la flecha de la derecha en la siguiente galería.

Afortunadamente, todo acabó bien y tanto Leone como Vittoria tuvieron su tarta, pero el susto a los padres no se lo quita nadie. Los protagonistas de la fiesta no podían ir más elegantes: él con un traje de rayas azul, camisa blanca, corbata y zapatillas Converse, mientras que ella llevaba un vestido de corte navy encima de una blusa blanca y diadema para adornar su pelo rubio.

La calma después de la tormenta

Parece que la tranquilidad ha llegado a la casa de Chiara Ferragni y Fedez. La pareja no pasaba por un buen momento desde que a la influencer le tocó presentar el Festival de Sanremo. Los medios no dejaban de hablar de crisis entre ellos, hasta que Fedez puso fin a esos rumores con un comunicado en redes. "Quiero contaros lo que ha pasado, porque todos los días salen noticias de mi familia que no corresponden a la verdad", aseguraba nada más empezar.

Al rapero italiano de 33 años le diagnosticaron cáncer de páncreas el año pasado, desde entonces, ha tenido otros problemas de salud. La enfermedad le resultó tan traumática que tuvo que recurrir a los antidepresivos. Algunos de los medicamentos preescritos por su médico le causaron efectos secundarios, hasta el punto de causarle tics nerviosos en la boca e impedirle hablar libremente. "Me dio una neblina muy importante a nivel cognitivo y fuertes espasmos musculares en las piernas que me impidieron caminar durante varios días", confesó. Fedez dejó claro que su mujer había sido su gran apoyo durante este tiempo y le volvió a declarar su amor.