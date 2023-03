Quant de sexe és "massa sexe"?

Com es mesura la quantitat de sexe que s'hauria de practicar? Què significa molt? Quant és "massa sexe"? Ben segur que quan parles amb els amics acostuma a sortir allò de "tens molt o poc sexe?".

Segons el que contestis se't jutjarà d'una manera o una altra. L'abstinència no està de moda i tenir relacions sovint et pot deixar malament a ulls dels altres. Coneixem la història de tres persones que viuen la sexualitat com s'ha de viure: a la seva manera i sense prejudicis.

Més de 160 parelles sexuals és massa? La Terremoto de Alcorcón es desplaça fins al barri de Gràcia de Barcelona per trobar-se amb Andrea Montero, actriu i locutora, que es considera una persona molt activa sexualment i "intensa". Explica que fins als 31 anys va estar buscant "l'amor" i en aquesta cerca va trobar moltes parelles sexuals. “Als 31 anys el meu terapeuta em va dir que comptés les meves parelles sexuals“ Va arribar a comptar 169 parelles als seus 49 anys i, així i tot, creu que no ha tingut sexe tot el que li hauria agradat. "El desig no em va a menys, sinó a més" confessa a la Terremoto. Fins i tot, explica que el seu últim amant li va dir que volia massa sexe i no podria ser així sempre. S'acostuma a pensar que el sexe és una necessitat només pels homes, però l'Andrea assegura que per a ella també ho és i li agradaria fer-ho cada dia. Andrea Montero i La Terremoto de Alcorcón

Un seductor o un "fucker"? L'Alessandro di Renzo, de 39 anys, explica que acostuma a jutjar-se molt a si mateix. No em considero un "fucker", però sí un seductor. Ha mantingut relacions amb més de 200 dones i l'atreuen les persones més grans o de la mateixa edat que ell perquè creu que "l'experiència és un grau". “No soy un adicto al sexo“ Per a ell, tenir "massa sexe" seria mantenir relacions on t'adones que no tenen "cap sentit". La típica escena de pel·lícula on el noi es desperta i no se'n recorda del que ha passat la nit anterior seria un exemple. Alessandro di Renzo L'Alessando i l'Andrea van ser parella durant 4 anys. Tots dos creuen que darrere de "la pràctica freqüent de sexe" hi ha motivacions diferents i buits emocionals que moltes persones tracten d'omplir. “A vegades, busquem amor o afecte“