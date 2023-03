El primer secretari del PSC i president del Grup Parlamentari de Socialistes - Units per Avançar, Salvador Illa, defensa que el candidat de Junts per Catalunya a les eleccions de Barcelona, Xavier Trias, ha fet un "pacte de campanya" amb l'actual alcaldessa de la ciutat i alcaldable per En Comú Podem, Ada Colau, durant el dinar que van mantenir fa unes setmanes: "Es necessiten. Volen reduir la conversa a una falsa dicotomia".

Illa: "No renunciarem a res del que ens correspongui" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Illa ha assegurat que no està "obsessionat" sobre un possible relleu a la presidència del Parlament, ni li "preocupa prioritàriament" que la presidència correspongui al seu grup parlamentari socialista tot i que avisa: "No renunciarem a res del que ens correspongui, no descarto res. Ja vam presentar Eva Granados". El primer secretari del PSC assenyala que el debat sobre el relleu de Borràs "no està obert" i que els hi demanen esperar que hi hagi sentència. Illa diu que la responsabilitat més gran és dels que la van votar "i que ja sabien que hi havia el procés judicial" contra Borràs: "Això s'ha estroncat, ara han de dir com ho volen fer. Estic disposat a enraonar". El líder del PSC demana que la seva proposta per reformar les pensions vitalícies als antics presidents del Parlament s'aprovi amb una àmplia majoria i afirma que "no va contra Laura Borràs": "Tinc tot el respecte per Laura Borràs. Va ser escollida, no amb els vots dels socialistes". El PSC vol derogar les pensions vitalícies dels expresidents del Parlament

Illa, preocupat amb la situació de sequera Salvador Illa es mostra molt preocupat per la situació de sequera a Catalunya i demana centrar el debat a les conques internes i deixar d'assenyalar la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE): "S'hauria d'haver invertit aquests darrers deu anys, no podem estar pendents del cel". Illa reclama inversions en regeneració d'aigües residuals a les depuradores del Prat i del Besòs i potenciar les dessaladores. El primer secretari del PSC lamenta "el poc marge" que hi ha per actuar i retreu a l'Agència Catalana de l'Aigiua no haver invertit prou l'any passat: "Ja veien que no plovia, podien fer coses, ara hi ha molt poc marge". Sobre les últimes mesures aprovades, Illa afegeix que no li agrada el decret de sequera perquè fiscalitza i sanciona als ajuntaments i explica que han quedat per parlar-ne amb Pere Aragonès quan torni de viatge institucional per Sud-americà.