Salvador Illa: "Hi ha un pacte de campanya Trias-Colau"

Salvador Illa defensa que Xavier Trias ha fet un "pacte de campanya" amb Ada Colau i recorda la seva foto dinant: "Es necessiten. Volen reduir la conversa a una falsa dicotomia". El president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar espera una "disputa ajustada" a les municipals de Barcelona, però destaca que "sempre ha estat així" a la ciutat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga confia en el president Aragonès i espera que compleixi el seu acord: "No m'ha donat cap motiu per no creure la seva paraula". El primer secretari del PSC defensa que la reforma que plantegen per deixar sense pensions vitalícies als presidents del Parlament no va "contra ningú", sinó que es vol adaptar a una "realitat diferent". "No estic obsessionat ni em preocupa prioritàriament que la presidència correspongui al meu grup", ha dit sobre un possible relleu a la presidència, responsabilitzant als que van votar Borràs. I recorda que ja van proposar Eva Granados.

Avança que s'ha emplaçat amb el president Aragonès a parlar sobre les seves 10 propostes contra la sequera quan torni del viatge internacional. Creu que l'ACA hauria d'haver invertit abans per frenar la sequera i que "ara hi ha molt poc marge". I considera que les delegacions exteriors de la Generalitat s'haurien d'orientar a l'àmbit econòmic i cultural: "Vull esperar que acabi el viatge" d'Aragonès, diu reconeixent "informacions preocupants". I creu que la mort de Fèlix Millet "afortunadament" marca la fi d'una etapa.

Illa veu "molt greu" que ERC, Bildu i Junts finalment no hagin donat suport a la reforma de la llei mordassa "per quatre qüestions". Assegura que la negociació de la llei de l'habitatge està "molt avançada" i diu que les "polítiques d'habitatge requereixen planificació a llarg termini". "No s'arregla les coses a batzegades", ha dit sobre la regulació dels lloguers. I creu que la situació econòmica actual és "molt diferent" del 2008.