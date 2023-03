Carla Subirana, una cineasta catalana fascinada con Galicia

Algo pasa con Galicia en el cine español. En los últimos años, son muchos los cineastas que han decidido acercarse a los confines de sus costas y geografías: las naturales y las personales. Desde, As bestas, el thriller rural con el que Rodrigo Sorogoyen arrasó en los Goya de este año, a Matria, la aclamada cinta de Alvaro Gago que reflexiona sobre el mito del matriarcado gallego. “Galicias hay muchas”, dice la directora Carla Subirana (Barcelona, 1972) que este año estrena Sica (2023), su primer largometraje de ficción, y que se ha presentado en el 26 Festival de Málaga.

La cinta nos cuenta, a través de los ojos de una adolescente a la que da vida Thais García, las injusticias burocráticas que se esconden tras el naufragio de un pesquero. Rodada íntegramente en la Costa da Morte, la historia nace de la fascinación que la directora sintió por el lenguaje tan poderoso que la naturaleza gallega. “En 2016 llegué a Costa da Morte caminando por el Camino dos Faros que recorre desde Malpica hasta Fisterra, y surgió un flechazo con ese paisaje y ese mar tan brutal que tiene la costa me enamoró. Y ahí nació la semilla de Sica”. Subirana también descubrió una realidad no demasiado conocida de esta parte del mundo: la Costa da Morte (de ahí el nombre) es una de las costas más peligrosas del mundo, con más de 600 naufragios documentados. Un dato que no pasó desapercibido para esta curtida documentalista catalana.

Empaparse de Galicia, profundo trabajo de campo Tras aquella primera toma de contacto, Subirana decidió pasar tres veranos más en Galicia, haciendo un amplio trabajo de investigación, empapándose del lugar, su realidad y sus gentes. “Conocí el trabajo de las percebeiras, conocí a un cazatormentas, leí sobre naufragios, aprendí sobre historia local, me empapé de las localizaciones y de su manera de hablar, de ese ritmo que tienen al hablar y la poesía de la que echan mano en su lenguaje común. Mucha gente de Costa da Morte que vive del mar, habla de la mar como si fuera una mujer y de los diferentes estados de ánimo de la naturaleza de una forma que, como cineasta, era un reto que quería reflejar en la gran pantalla”, explica. Para una catalana que se considera urbanita, adentrarse en las raíces gallegas, en un ámbito en el que la naturaleza tiene su razón de ser en que para ella es como trata de conectar con un vínculo perdido que, sin duda, se vive más intensamente en lugares como la Costa da Morte. Pero para contarlo, trata de aportar una mirada como foránea que es. Marco Antonio Florido y Thais García en 'Sica'