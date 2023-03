12:30

L'Audiència de Barcelona arxiva definitivament 7 de les 8 denúncies contra docents de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca

L’Audiència de Barcelona ha arxivat definitivament 7 de les 8 denúncies que hi havia recorregudes contra docents de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca. Els vuit professors estaven acusats de delictes d’odi, contra la integritat moral i contra les institucions de l’Estat per haver menyspreat alumnes fills de guàrdies civils després de l’1-O.

El 2019 el jutjat d’instrucció va arxivar els vuit casos, però tant la fiscalia com l’acusació particular ho van recórrer. Ara, segons ha avançat ‘El Punt Avui’, l’Audiència ha ratificat l’arxivament per a set docents i insta el jutjat a reobrir una de les causes. Els afectats es reuniran aquest dimarts per valorar les resolucions judicials.