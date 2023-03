Dia de la Dona: horari i recorregut de la manifestació pel 8M

Com cada any, milers de persones sortiran el 8 de març als carrers del territori català per alçar la veu a favor de la igualtat entre homes i dones. Pel Dia de la Dona, hi ha manifestacions convocades pel Sindicat d'Estudiants a les grans ciutats, per denunciar que el capitalisme és “violència contra les dones”. I l'Assemblea 8M també ha fet una crida a mobilitzar-se a Barcelona "contra el sistema cis hetero patriarcal, racista i classista".

Les manifestacions aniran acompanyades, com cada any, d'una aturada estudiantil i la gran vaga feminista del 8M. Aquesta última està convocada pel sindicat CGT, però no compta amb el suport de CCOO ni UGT. Enguany, la jornada del Dia de la Dona estarà marcada pel retorn a la normalitat després de la pandèmia i reclams com el rebuig a la guerra d'Ucraïna.

Horari i recorregut de la manifestació del 8M a Barcelona El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha fet una crida a buidar les aules i mobilitzar-se a partir de les 12:00 h des de la Plaça Universitat de Barcelona. El recorregut de la manifestació encara no s’ha detallat, tot i que és previst que acabi a la plaça de Sant Jaume. La mobilització estudiantil se suma a la gran vaga feminista del 8M, una aturada general convocada per la CGT. D'altra banda, l'Assemblea 8M ha convocat una gran manifestació feminista a la tarda, com en altres anys. L'acte central comença a les 18:30 h a plaça Universitat de Barcelona, i acabarà el seu recorregut al parc de la Ciutadella. Altres entitats feministes s'han sumat a la convocatòria de mobilització. Entre d'altres, la Dinamo Fundació, Atzagaia, Donesxdones i la CGT Ensenyament. Hi ha una cita prèvia a la jornada feminista que en els darrers anys ha guanyat bastant pes, i és la protesta nocturna amb torxes convocada el vespre del 7 de març, un dia abans del Dia de la Dona. La mobilització començarà l'estació de metro Maria Cristina a les 19:00 h. Segons ha informat la plataforma convocant Comitè Vaga 8M Sant Andreu de Palomar, hi haurà "una acció sorpresa final". També hi ha altres convocatòries de manifestacions pel 8-M arreu del territori català: a Lleida, la del matí comença a les 12:00 h al campus Cappont i la de la tarda, a les 18 h a la plaça Ricard Vinyes; a Girona, a les 11:00 h des de la plaça del Vi i a les 18:00 h des de la plaça 1 d'octubre; i a Tarragona comença a les 12:00 h des de la plaça Imperial Tarraco, i des del mateix lloc, a les 19:00 h.