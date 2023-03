Aquest 8 de març tornen les reivindicacions i proclames feministes pel Dia de la Dona. Sindicats com la Intersindical o la CGT han convocat la gran vaga feminista de tots els anys per denunciar les violències cap a les dones i les desigualtats de gènere. Una convocatòria a què no s'han sumat els sindicats majoritaris CCOO i UGT de Catalunya, mentre que el 2018 van fer una aturada de dues hores i el 2019, una aturada general.

Les aturades pel 8M afectaran l'ensenyament, la sanitat i el transport, entre d'altres. El Govern ha establert uns serveis mínims per garantir els serveis essencials.

Serveis mínims del 85% al transport públic El Govern ha establert serveis mínims del 85% per al transport públic amb motiu de la vaga convocada pel Dia de la Dona. Els serveis mínims s'aplicaran durant tot el dia al metro, Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, al TRAM, al bus urbà de Barcelona i als busos metropolitans, interurbans i altres busos urbans.

Serveis mínims als hospitals En el sector de la sanitat, el departament de Salut ha demanat que hi hagi funcionament normal al servei d'urgències i en les unitats de cures intensives. Les intervencions quirúrgiques inajornables i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia també hauran d'estar garantits. Pel que fa al Banc de Sang i Teixits, funcionarà amb un 50 % dels treballadors, mentre que els centres d’atenció continuada i els centres de salut mental comptaran amb un de cada quatre empleats.