El Ministeri de l'Interior podrà informar a les dones que denunciïn violència masclista que el seu agressor té antecedents, una comunicació que es realitzarà només en els casos de risc mitjà d'especial rellevància, alt o extrem i en els quals es tindran en compte factors com a amenaces, gelosia, addicions o la intenció de la víctima de trencar la relació. A Catalunya seran els Mossos d'Esquadra els encarregats de notificar aquesta comunicació.

Així ho fixa una nova instrucció del Ministeri de l'Interior, la 1/2023 que entrarà en vigor aquest divendres, dia 10, i que aquest dijous ha signat el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, d'acord amb els criteris marcats per Fiscalia General i l'Advocacia de l'Estat que ponderen l'equilibri entre el dret a la protecció de dades i el risc per a una víctima. Una instrucció de la secretaria d'Estat que entra avui en vigor a la resta de l'Estat, però que a Catalunya no és obligatòria. Els Mossos ja han explicat que l'aplicaran.

Actualment, hi ha 355 dones en risc dels 7.771 casos registrats en el sistema VioGén d'especial rellevància (6.833 en risc mitjà, 920 en alt i 18 en extrem), mentre que 61.079 agressors compten amb dues o més denúncies de diferents dones, és a dir són agressors persistents. Per això més proclius a agredir amb major lesivitat, com a infringir mesures judicials.