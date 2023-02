Les dones cobren el 80% del sou d'un home per la mateixa feina

Amb motiu del Dia Europeu de la Igualtat Salarial, la Generalitat ha tornat a posar sobre la taula les diferències de sou entre les dones i els homes per una mateixa feina. I tot i que la bretxa salarial de gènere va caure per sisè any a Catalunya el 2020, segueix en el 19,7%, un 0,9% menys que el 2019. A la pràctica, l'informe de l'Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d'Empresa i Treball revela que de mitjana els homes van cobrar 5.907 euros més.

Malgrat la bona evolució d'aquest indicador en els últims anys, que des de 2014 ha baixat en 6,4 punts percentuals, de la conselleria subratlla que "una bretxa del 19,7% suposa que les dones cobren el 80,3% del salari dels homes; a efectes pràctics, és com si a mitjans d'octubre les dones deixessin de cobrar".