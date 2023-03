En el corazón de la capital, muy cerca de los leones que custodian el Congreso de los Diputados, se esconde uno de los epicentros de la cultura y la historia política de nuestro país, el Ateneo de Madrid. Un espacio esencial del que surgieron las primeras sacudidas del vital feminismo de los años 20 en España que guarda un enorme vínculo con Clara Campoamor. Aquí encarnó el símbolo del protagonismo de la mujer en la esfera pública, antes de convertirse en pionera en la defensa del voto femenino español, aupada por otras muchas mujeres.

“En el Ateneo se realiza la primera serie de conferencias sobre feminismo de nuestro país, de la cual surge la primera organización o el primer intento de estructurar un movimiento feminista en España”, explica la catedrática de Historia Moderna de la UCM, Rosa María Capel en el documental de Imprescindibles, Clara Campoamor. Un voto para despertar. "No es que hasta entonces no se conociese esa ideología feminista o a las sufragistas de fuera de España, pero el sufragismo que había en el XIX es más una vivencia personal, una opción de vida de una serie de mujeres, que un movimiento estructurado como el sufragismo anglosajón o el feminismo francés", añade Capel.

Tras años familiarizada con el entorno de los ateneístas, formando parte de sus reuniones, charlas y cursos impartidos allí, en 1930 se convierte en la primera mujer en entrar a la Junta de Gobierno del Ateneo, junto a figuras como Gregorio Marañón o Manuel Azaña. No es la primera vez que se le ofrecía tal cosa, pero antes, cuando el dictador Primo de Rivera, que decidió controlar dicha institución, quiso contar con Clara, ella lo rechazó.

Su llegada a aquel cargo, despierta en Campoamor el interés por la política, un compromiso ineludiblemente marcado por la primera ola del feminismo que empezaba a llegar a España y especialmente influenciada por su amiga Concepción Arenal, una de las primeras mujeres universitarias, que estudió disfrazada de hombre cuando esos estudios universitarios estaban vetados a las mujeres. Pero, al margen de los cargos institucionales, el Ateneo de Madrid es un foro de debate, un hervidero intelectual donde las mujeres jóvenes empiezan a tener voz, donde algo se va gestando… Acompañada de otras ateneístas como Margarita Nelken, María Lejárraga, Victoria Kent o María Martínez Sierra, Clara Campoamor discute en las tertulias del Ateneo, estudia en su biblioteca y habla en su tribuna pública.

El edificio, obra de los arquitectos Luis Landecho y Enrique Fort, y decorado por Arturo Mélida, es un espacio sin el cual no podría entenderse el pensamiento contemporáneo, algo que se respira en cada uno de sus rincones. Durante el recorrido se podrá contemplar la excepcional Galería de Retratos del Ateneo , un conjunto iconográfico de la vida político-cultural de los siglos XIX y XX; el Salón de Actos, decorado por pinturas que constituyen el primer ejemplo del Modernismo en Madrid ; la Sala de La Cacharrería , mítico espacio de reunión para los intelectuales y en donde Clara Campoamor desarrollaron sus acaloradas tertulias y debates. Y finalmente, el emblemáticodespacho de Manuel Azaña.

Ateneo y sus vínculos con otras instituciones feministas

Hay que tener en cuenta que, también, en aquellos años, se acababa de fundar la Residencia de Señoritas, el primer centro oficial destinado a fomentar la enseñanza universitaria para mujeres en España, que se inauguró en 1915. Expandiendo por toda la capital un feminismo que no solo reclamaba el derecho al voto, sino la igualdad con los varones en derechos. La residencia estaba dirigida por María de Maeztu, con quien Clara mantuvo una gran amistad y de que la influyó notablemente. También estuvo alojada allí, durante un periodo largo de tiempo, la dos veces premios Nobel, Marie Curie. Allí se hacían charlas, conferencias… y de allí surgieron tantas voces de mujeres con las que no cesamos de encontrarnos, aunque la historia se haya empeñado en esconderlas y no darles voz.

Otro centro irradiador de cultura fue el Lyceum Club, donde Clara imparte unas clases de derecho matrimonial, emancipadoras y de lo más avanzadas para la época. Los más machistas recelaban de todo aquello y las llamaban, en tono despectivo,"lyceamanas". Fuera de Madrid, también destacaron la Sociedad Autónoma de Mujeres Barcelona o la Sociedad Progresiva Femenina, entre otra decena de grupos feministas que surgieron entre los siglos XIX y XX, como la Federación Española de Mujeres Universitarias, de la que Clara llegaría a ser presidenta. Con todas ellas, el Ateneo, gracias a Campoamor, mantuvo vínculos determinantes en la estructuración del feminismo en España. Un avance pionero que, años después, sería diezmado tras la llegada de la dictatura.