Conocíamos la esencia de su voz, pero ahora nos invita a conocer la esencia que hay debajo de su piel. Rosa López regresa a Patio de Voces para presentarnos su nueva canción "1930", un tema con el que quiere dar amor a todo el colectivo transexual. “Esta canción nace de una introspección continua conmigo misma, siempre trato de ayudar a los demás”, señala la artista que se muestra decidida a tender una mano con su música a todo el colectivo. “No nace como himno, ojalá lo fuera, es un grito de libertad” sentencia muy segura de sí misma.

El lanzamiento de 1930 coincide con la entrada en vigor de la Ley Trans “estoy de acuerdo con la ley, yo pienso que si no hay leyes, tampoco se pueden hacer cambios” aunque prefiere no meterse en política. La ganadora del primer Operación Triunfo ha contado con el apoyo y asesoramiento de la periodista y escritora Valera Vegas. La canción hace referencia a la fecha de la primera operación de reasignación de sexo en Europa de Lily Elbe, un personaje al que dio vida Eddie Redmayne en la película La Chica Danesa.

Transfobia

Aunque ha recibido mucho cariño desde el lanzamiento de la canción, la artista también admite haber recibido críticas y ha comprobado la transfobia que desgraciadamente sigue habiendo en la sociedad. “No tengo videoclip porque hay marcas y sponsors que se han echado para atrás al conocer que era una canción para rendir homenaje al colectivo transexual”. “No sé si es por miedo, porque no apoyan ese grito de libertad… es muy fácil, sólo hay que pensar en personas”, explica la granadina.

Como curiosidad, en Patio de Voces Rosa López contará por qué ha tenido que grabar la canción dos veces y como se sintió bajo el objetivo de Joan Crisol su fotógrafo de cabecera. “Con Joan no te da miedo a poner tu alma y tu cuerpo en pelotas”, unas imágenes que ya han revolucionado las redes sociales.

Salvador Jiménez, presentador de 'Patio de voces, y Rosa López, cantante PATIO DE VOCES

La música no sólo es el único amor de Rosa, el otro es el deporte. “A veces subo video que desgraciadamente o afortunadamente tienen más repercusión que mi música”, asegura la artista que no quiere convencer a nadie. “Entrenar es una herramienta en mi vida que me ha hecho y me hace mucho bien”.

Son muchos los proyectos que tiene Rosa López por delante: su noveno álbum, un décimo que contará en exclusiva en el programa. “A mis 42 años pensaba que iba a ser menos torpe”, revela, pero Rosa está dispuesta a seguir aprendiendo. Y nosotros en Patio de Voces queremos seguir aprendiendo y compartiendo momentos con ella.

Escucha la entrevista con Rosa Lopez en Radio 5 a las 21.05 h y en podcast en RTVE Play Radio a las 18.30 h.