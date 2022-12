Rosa López: "Tenemos que hacer un pacto de amor con la vida"

"Somos solo puertas abiertas / y aunque el corazón tenga grietas / dejemos pasar la calma y la tempestad / ¿Qué es lo peor que puede pasar?", nos canta Rosa López en el estribillo de su nuevo single, "Puertas abiertas", una invitación al autodescubrimiento y la superación personal con el que la artista granadina subraya que "lo más sano es pensar que somos nosotros los que creamos nuestro propio destino", tal como ha explicado en el programa de RNE Gente despierta.

36.26 min Gente despierta - Rosa López nos presenta "Puertas abiertas": "Estoy pletórica" - Escuchar ahora

"Conforme más mayor me hago me doy cuenta de que al final todo lo que nos ocurre en la vida es ni más ni menos que para aprender, para coger lecciones de la vida. Y además hay que hacerlo, bajo mi punto de vista y en mi opinión, de cada circunstancia de la vida. Yo creo que no hay nada más bonito y más enriquecedor que ver las cosas como si hicieras un pacto de amor con la vida", afirma la cantante, para quien "la gracia de la vida es relativizar y tener buena actitud", un consejo que también le dio su padre, que siempre le decía: "Aunque pidas limosna en una esquina, tú con alegría, que la alegría siempre trae cosas buenas".

A punto de cumplir 42 años -nació el 14 de enero de 1981 en Granada-, este 2022 ha celebrado sus dos décadas en la música con la gira Fénix, nombre que alude a su "resurgimiento" sobre los escenarios tras desligarse de las discográficas en 2019 y comenzar una nueva etapa como artista independiente, un paso del que se muestra muy orgullosa, aunque reconoce que en un primer momento sintió el vértigo de la incertidumbre: "El miedo más grande, entre comillas, porque en realidad no tengo miedo a nada, es perder lo que creo que es lo más valioso en esta profesión, el cariño del público. Si en algún momento de mi carrera pierdo eso, yo me retiro. Realmente estoy aquí por eso, por el cariño del público".

“⭐Esta noche ha trasnochado con nosotros @RosaLopez para presentarnos su nuevo tema 'Puertas abiertas': "Ahora mismo estoy pletórica".

Con @AsensioDavid. pic.twitter.com/8z5j7pbPAG“ — Gente Despierta RNE (@GD_RNE) December 8, 2022

Sin embargo, Rosa se siente ahora "pletórica", echa la vista atrás y se reafirma en que ha valido la pena arriesgar, en que "era mucho mejor estar sola que acompañada". "Vivimos en una profesión que es muy dura -señala-, aunque la gente no se pueda llegar a imaginar. Y ya como artista independiente ni te cuento. Pero la felicidad es tremenda, es como tener un hijo, que no lo tengo, pero yo creo que se puede comparar a tener un hijo. Sí, porque dices: tengo un hijo, es lo más grande que me puede pasar en la vida, pero es duro".

Ha vendido más de un millón de copias de sus álbumes y atesora siete Discos de Oro y otros cuatro de Platino, pero Rosa insiste en desmitificar la figura del cantante, en asegurar que "detrás de la música no hay nada de glamour", sino mucho trabajo. "No estamos trabajando en el campo, pero estamos todo el día con los tacones enfundados para arriba y para abajo, estando perfecta siempre".





En 2023 tiene previsto lanzar su noveno disco, producido por Ricky Furiati, un trabajo que, tal como nos ha contado, quiere que "venga de la transparencia, sobre todo de la pureza, de la sencillez, porque al final, también por la edad o por lo que sea, me doy cuenta de que muchas veces vamos buscando cosas y vamos experimentando, pero siempre he pensado que desde la sencillez y desde la tranquilidad se consigue todo".

En cualquier caso, Rosa nos ha adelantado que "lo siguiente" será una canción para dar visibilidad al colectivo LGTB y a las personas trans. "A lo mejor me meto en camisa de once varas, pero lo hago con todo el cariño", dice la artista, que destaca que toda su obra habla de amor, "y si no lo habla, si no lo cuenta, lo transmite".

"Lo que vendrá valdrá la pena / lo peor que puede pasar, que pase". Compartamos todos la indestructible esperanza de Rosa.