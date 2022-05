Rosa López y su Europe’s living a celebration son, probablemente, el gran icono de la época moderna de Eurovisión en el S.XXI. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo marcó un antes y un después en el seguimiento del certamen en nuestro país.

Sin embargo, y aunque recuerda la experiencia con gran cariño ya que fue el inicio de su carrera profesional como artista, Rosa descarta rotundamente la posibilidad de participar de nuevo en Eurovisión. Al menos, como concursante.

“No volvería a competir, pero me encantaría volver para hacer una pedazo de actuación como invitada”, reconoce Rosa, y desde La Noche D lanzamos una idea de futuro: si este año gana Chanel con su Slow mo y la próxima edición se celebra en España, qué mejor ocasión para cumplir el deseo de una de nuestras grandes representantes.

Se cumplen 20 años de la Rosamanía

La victoria de Rosa en OT1 y su elección para representarnos en el festival de Eurovisión desató la Rosamanía, con una protagonista muy especial que enamoró a todo un país: “Nosotros quedamos en un buen puesto, séptimos, pero en aquel momento pareció lo peor, porque la gente pensaba que íbamos a ganar”, recuerda Rosa López. “Yo lo viví con mucha alegría, con mucha presión de mí misma, tenía muy poca información de vida y fui todo p’adelante”.

03.27 min Recordamos con Rosa López su paso por Eurovisión

Un aluvión de novedades con el que Rosa reconoce que lidió como pudo: “No había por dónde cogerme, todo me sobrepasaba. Pero tenía un apoyo muy grande en mis compañeros”. Fueron precisamente sus compañeros de edición quienes la acompañaron sobre el escenario de Tallín, y quienes la arroparon y celebraron desde el principio, como muestran las imágenes con las que Rosa rememora cómo la mantearon el resto de aspirantes de la primera edición de Operación Triunfo: “Me dio mucha vergüenza que me cogieran porque pesaba mucho, casi se me corta el llanto”.

Ahora que se cumplen 20 años de aquella experiencia y de aquel momento fascinante, la artista granadina vuelve la vista atrás para hacer balance de todo lo vivido: “Son muchos cambios en la vida, han pasado muchas cosas, muchos momentos, ahora como artista independiente lo valoro muchísimo”.