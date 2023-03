Cada cop hi ha més consciència sobre la relació entre felicitat i salut mental: ens importa ser feliços perquè significa tenir una bona salut. En el context laboral, ens importa encara més, perquè és on s’inverteix gran part del temps vital: fins a una tercera part.

L’estrès, l’angoixa, la pressió i la sobrecàrrega de feina ens està passant factura. L'Organització Mundial de la Salut i l'Organització Internacional del Treball ja han fet una crida a adoptar mesures concretes per abordar els problemes de salut mental en l’entorn laboral perquè les dades mostren que l’estrès relacionat en aquest àmbit provoca un de cada cinc casos de depressió.

En una enquesta de 2022, més de la meitat dels espanyols diuen sentir-se desmotivats a la feina. Proposen sentir-se més valorats, millors sous i més flexibilitat horària. A més, un 15% se sent víctima d’assetjament laboral (mòbing). No obstant això, 77 de cada 100 espanyols diuen que continuarien treballant si els toqués la loteria.

La consultora empresarial Txell Costa explica com els joves i les dones estan canviant el paradigma laboral. RTVE Catalunya

La cura de la salut mental a la feina coincideix amb l’entrada d’un nou paradigma laboral. Tal com explica la consultora empresarial Txell Costa al programa ‘Mapes mentals’, aquest nou context es veu fonamentat per dos factors. Per una banda, els millenials, reclamen que la vida és quelcom més enllà de treballar i guanyar diners, i per l'altra, la incursió al món laboral de les dones, que posen de manifest la necessitat de conciliar i dedicar el temps a la família.

Per això, cada dia més, la gent jove busca feines que els facin sentir millor. Entren en joc conceptes que antigament no es tenien tant en compte: en detriment de la productivitat i el sou, també es posa molt en valor l’ambició, el creixement, la realització personal i l’aprenentatge.

“Per la feina es passen etapes, un no pot estar sempre content“

Pilar Jericó, economista, empresària i experta en lideratge, explica que les persones tendeixen a malentendre què és la felicitat i que cal matisar-ho: “La felicitat té més a veure amb la serenitat i amb la pau que amb l’eufòria. Per la feina es passen etapes, un no pot estar sempre content”.

Que els diumenges siguin una tragèdia i els divendres una resurrecció són algunes de les alarmes que indiquen que una persona no està del tot a gust en la feina. No totes les professions són vocacionals i hi ha persones que només treballen per guanyar un sou a final de mes. Tanmateix, tothom busca ser feliç, així que Jericó aconsella “posar límits, aprendre a desconnectar i apartar el mòbil, perquè si no, acabem esgotant-nos”. A més, “si no tens una mínima il·lusió, encara que sigui els companys o l’entorn, es fa molt dur. Guanyar diners no pot ser l’únic motiu perquè ens acaba ferint”, assegura l’experta.