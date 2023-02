Ser feliç a la feina - Mapes mentals | RTVE Catalunya

Hi ha persones que gaudeixen amb la seva feina, mentre d’altres la viuen com una autèntica tortura. Podem ser feliços treballant? Quins símptomes indiquen que ens estem cremant? I si ens fan mòbing, què cal fer? Com s’han de gestionar els conflictes al lloc de treball? A ‘Mapes mentals’, en parlarem amb la doctora en organització d’empreses Pilar Jericó; l’expert en comunicació no violenta Ferran Ramon-Cortés; i la periodista i consultora d’estratègia empresarial Txell Costa. I també parlarem amb dues persones que viuen la seva feina apassionadament: el Paco, el propietari del bar de la Barceloneta; i la xef Carme Ruscalleda.