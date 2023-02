Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Lunes 20 de febrero

La programación de Televisión Española de esta noche del lunes 20 de febrero te trae doble sesión de wéstern en La 2 con la emisión de dos cintas del cine clásico americano. Por la mañana disfruta de Un tren llamado Blue Moon, dirigida por Gerald Mayer, y por la noche elige entre otro wéstern, Raíces profundas, o un divertido recorrido musical y televisivo con cuatro episodios de Viaje al centro de la tele.

Viaje al centro de la tele

¿Tienes pendiente un viaje? Sí. El mismo que haces cada lunes con Viaje al centro de la tele a las 22:00 horas. El programa musical de RTVE te propone cuatro episodios centrados en las trayectorias de grandes artistas musicales. Primero diviértete con el extravagante universo de Olvido Gara, más conocida como Alaska. Después, descubre la trayectoria personal y musical de Miguel Bosé, un artista que marcó una época.

Continúa con Julio Iglesias, desde su llegada al mundo de la música tras un grave accidente a su triunfo en el Festival de Benidorm y su éxito mundial con canciones latinas y canciones anglosajonas cantadas en inglés. Y termina con un divertido viaje musical centrado en los artistas que han llenado pistas de baile con sus temazos, como Los Jackson Five, Kool an the Gang, Pet Shop Boys, Gibson Bothers, Eddy Grant, Phill Collins, Roberte Palmer, The Proclaimers, Level 42, Boney M, Pretenders y muchísimos más.