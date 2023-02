Campeones rompió el tabú sobre la discapacidad y se convirtió en un fenómeno social y cultural tras su estreno el 6 de abril de 2018. Una historia contada sin tapujos y con mucho humor con la que Javier Fesser arrasó en taquilla. Más de 3 millones de espectadores acudieron a las salas a verla, convirtiéndola en la película española más vista del momento. Un reconocimiento que también obtuvo con tres Premios Goya a la mejor película, actor revelación y canción original. Un éxito del cine español que tiene muchas anécdotas y curiosidades. Repasamos algunas que seguro que no conocías.

El primer chispazo le llegó a Javier Fesser a través de una noticia publicada en un periódico semanal que le había compartido el guionista del filme, David Marqués , autor de la historia original. La película se escribió inicialmente bajo el título de Rey de Babia , basándose en las experiencias del Aderes, un club de Burjassot, en Valencia. Esta es la primera vez que Javi no ha dirigido una historia propia , aunque sí mantuvo los ingredientes de su cine y la idea de juntar a un actor de renombre, como Javier Gutiérrez, con intérpretes no profesionales .

2. Selección de los personajes

La película no contó con un director de reparto. Javier Fesser buscaba “la verdad absoluta” en todo el proceso de producción, por ello los responsables del filme no contaron ni con representantes, ni agencias, ni escuelas de teatro. Buscaron entre más de 600 personas con discapacidad intelectual, previamente seleccionadas por distintas asociaciones. El propio Fesser contactó con la Federación Plena Inclusión (donde se encuentran numerosas asociaciones que trabajan con personas con discapacidad) y les habló del proyecto. Inicialmente iban a ser siete los seleccionados, pero tras ver la química especial que existió entre los 9 seleccionados, Fesser decidió ampliar el reparto que acabó convirtiéndose en una gran familia. mundo. Formaron una gran familia y actualmente siguen manteniendo el contacto. Tal y como explicaba Fesser en una entrevista en RNE: “Los chicos se apoyaban de manera colectiva. No los elegimos por su capacidad si no por su capacidad”.