Mabel del Pozo: "La historia no es fiel a 'Maléfica'"

Maléfica es una película estadounidense basada en la bruja de Disney de la cinta de 1959, La Bella Durmiente. Ahora, Emiliano Suárez se ha inspirado en este personaje para su nuevo espectáculo, bautizado con el mismo nombre. “La historia no es fiel al cuento de Maléfica, de Disney, sino que se ha fidelizado más con las áreas de las malignas de la ópera. Entonces han ido como buscando el laberinto que hiciera posible generar una maléfica y que respondiera con precisión a esas áreas que se cantan”, señala Mabel del Pozo.

Una producción que solo tendrá una única función, el 16 de febrero, y que se representará en el Garaje Lola, un espacio cultural. El espectáculo está protagonizado por la mezzoprano Nancy Fabiola Herrera y cuenta con la participación de Mabel del Pozo. La propuesta la completan Miquel Ortega en dirección musical al piano, Pilar G. Almansa en la dramaturgia, la dirección de vestuario de Carola Baleztena y la caracterización de Anna Cartes.

Nancy Fabiola Herrera es la nueva malvada

La mezzoprano, de origen venezolano-canario, una de las grandes voces del panorama nacional se embarca en un nuevo proyecto, ser la protagonista del nuevo espectáculo musical de Emiliano Suárez. “Cuando empieza a cantar me atraviesa, soy incapaz y tengo que darme la vuelta porque el personaje no llora. Pero, escucho a esa mujer y me abre en canal”, declara Mabel del Pozo interprete de la madre de Nemosina.