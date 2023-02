El 15 de febrer és el Dia Internacional del Càncer Infantil. La Fundació Enriqueta Villavecchia, dedicada a cobrir les necessitats d'infants i joves amb càncer o altres malalties greus i de les seves famílies, vol construïr un espai de suport per afrontar la mort infantil. Les mares i pares que han patit la mort d'un infant amb càncer o per una malaltia greu, comparteixen en aquesta entitat les seves experiències per aprendre a gestionar el dol i l'acompanyament dels més petits en casos de malalties terminals.

01.55 min Dia mundial contra el càncer infantil