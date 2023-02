A Catalunya es diagnostiquen uns 250 nous casos de càncer infantil cada any. La consulta d'oncogenètica de Vall d'Hebron estudia si hi ha predisposició genètica a patir un tumor amb l'objectiu de fer programes de detecció precoç i prevenció a tota la família. En 5 anys ha fet estudis genètics a més de 90 famílies. Quan hi ha una sospita que un tumor pot ser hereditari, la consulta d'oncogenètica posa "fil a l'agulla". Fan una exploració física completa i estudien l'arbre genealògic.