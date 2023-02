Dia mundial contra el càncer infantil

L'Hospital de Sant Pau i la Fundació Enriqueta Villavecchia volen crear per als nens amb malalties terminals i les famílies un espai de suport en un dels recintes modernistes de l'Hospital de Sant Pau. Un espai que encari la mort infantil i que s'ubicarà al Pavelló de la Victòria per tal que els més petits no passin els darrers dies a un hospital.