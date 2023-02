L'Hospital de Sant Pau presenta un centre de cures pediàtriques per a nens i adolescents malalts de càncer

01:05

Avui 15 de febrer és el Dia Mundial contra el càncer infantil. Coincidint amb aquesta jornada, l'Hospital de Sant Pau ha presentat el primer ' hospice' un centre pioner a l'Estat de cures pediàtriques. L'objectiu és donar un acompanyament integral als nens i adolescents malalts i també a les seves famílies.

Per això, s'habilitarà el Pavelló Victòria de l'Hospital de Sant Pau amb espais de lleure, joc i descans per a les famílies. Està previst que entri en funcionament l'any 2025 i que aculli unes 400 famílies cada any | Anna Pujol