En tiempos del 'Me Too'. Alfred Hitchcock habría sido defenestrado, desterrado y ninguneado y habríamos perdido con ello algunas de las mejores películas de todos los tiempos". Habla el ilustrador Abraham Menéndez, que revisó la relación del icónico director de cine con sus actrices en el libro 'Alfred Hitchcok, el enemigo de las rubias" en el que se describe al director como "cínico, misógino, machista, reprimido y ambiguo", sin dejar de resaltar que fue un genio. En el libro se repasa el trabajo y la relación que mantuvo con las 14 actrices que protagonizaron sus películas y entre las que no se encontraba la rubia por excelencia, Marilyn Monroe: "No me interesa Marilyn. Lleva la palabra sexo colgada del cuello como si fuera una joya". Hitchcock siempre pensó que las actrices morenas poseían una belleza más terrenal, pero que "las rubias escondían secretos. Muñecas rusas. Bolsos cerrados", dice Menéndez, artista multidisciplinar que firma sus creaciones como Abe The Ape.

Tippi Hedren sufrió mucho en el rodaje de 'Los pájaros'. RTVE

Entre ellas, Tippi Hedren, con la que Menéndez asegura que "se obsesionó y llegó a creerse su dueño" y a la que sometió a tal presión que una vez abandonó el plató de Los pájaros conmocionada y al grito de "¡Puto cerdo gordo!". Cuando a Hitchcock le preguntaron si sabía algo de icebergs respondió que así era puesto que había trabajado con Madelaine Carroll, la bellísima actriz británica que terminó sus días en Marbella (Málaga) y a la que eligió para 39 escalones y Agente secreto. A Barbara Bel Geddes, a la que Menéndez dibuja vestida solo con unas gafas y un sujetador de corazoncitos, la incluyó Hitchcock en Vértigo y en uno de los más famosos episodios de su serie de televisión, en el que mata a su cónyuge con una pata de cordero que luego cocina para dársela a comer a los agentes que investigan el caso.

Kim Nocak se desdobló en Madeleine Elster y Judy Barton en 'Vértigo'. RTVE

Aunque Menéndez se confiesa lejos de considerar a Hitchcock "un feminista", destaca que sus personajes son "mujeres inteligentes, de respuesta ágil" y que trabó gran amistad con la protagonista de su única comedia, Matrimonio Original, Carol Lombard, la actriz mejor pagada de su época y a la que el presidente Roosevelt otorgó la Medalla por la Libertad. Grace Kelly fue la única actriz que rodó tres películas consecutivas con el maestro, Crimen perfecto, La ventana indiscreta y Atrapa a un ladrón y según Menéndez personifica su ideal de heroína: "una fachada rubia, elegante y fría que oculta volcanes".

Abraham Menéndez escribe e ilustra 'Alfred Hitchcock. El enemigo de las rubias' (Lunwerg). RTVE

Ingrid Bergman también rodó tres películas con Hitchcock, Encadenados, Recuerda y Atormentada, de la que el maestro dijo que "el problema de Ingrid Bergman es que sólo quiere hacer obras maestras". Las otras rubias (o pelirrojas) retratadas por Menéndez son Doris Day, Janet Leigh, Joan Fontaine, Kim Novak, Marlene Dietrich, Tallulah Bankhead, Vera Miles y Eva Marie Saint a la que Hitchcock engatusó para que hiciera Con la muerte en los talones diciéndole: "Siempre haces películas en las que apareces lavando platos con un delantal gris. El público quiere ver a la actriz principal elegante y bien vestida. Eres maravillosa y prometo que nadie te volverá a ver así".