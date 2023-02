El fotògraf Martí Andiñach ha decidit dedicar-se professionalment a la fotografia i ha recuperat una tècnica de l'any 1850: el col·lodió humit. Després d'investigar i estudiar aquest procediment a través d'Internet, el retratista va trigar un any a reunir tot el material necessari i va obrir el seu primer local al Raval, després a Gràcia i ara al barri Gòtic de Barcelona.

Juan Avellaneda, dissenyador i presentador de ‘Fet a mà’, ha fet un viatge al passat per conèixer de primera mà en què consisteix aquest mètode ancestral. Martí Andiñac té com a missió recuperar la figura del retratista en un món digital en el qual aquest tipus d'instantània ha passat a ser només un record. Per això, ofereix als seus clients una experiència única en la qual no només surten amb el seu retrat d'època, sinó que també coneixen tota la tècnica i el procés que utilitza gràcies a les seves explicacions.

A Espanya, actualment, només hi ha dues persones més que tenen un estudi que fa servir aquesta disciplina. Una a Madrid i una altra a Granada. Martí, però, es diferencia i destaca en el mercat per la seva dedicació a preservar aquest procés antic i oferir una experiència exclusiva i immersiva als seus clients.