El 19 de agosto se instauró en el calendario como el Día Mundial de la Fotografía, ¿Por qué este día? Se estableció para conmemorar el registro de la patente del daguerrotipo por el artista francés Louis Daguerre. La fotografía es un arte para expresar la realidad, los sentimientos, las necesidades o las evidencias de algún suceso a través de una imagen. Para celebrar este día, descubrimos a los fotógrafos españoles que ‘dispararon’ su cámara e inmortalizaron momentos que pasarán a la historia y también te proponemos varias exposiciones para festejar este arte.

Carlos Pérez Siquier, el pionero de la vanguardia fotográfica en España

Él era un “fotógrafo de fin de semana y vacaciones” porque era un aficionado que al mismo tiempo se estaba tratando se asegurar su sustento como trabajador en la banca. “La fotografía era un hobby con bastante limitación, no técnica, porque no tenía nada más que una camarita pequeña”. Sin embargo, sus imágenes comenzaron a tener éxito. Estudió fotografía en la Escuela Artes, fue un de los fundadores del grupo AFAL (Agrupación Fotográfica almeriense) y sin quererlo se convirtió en uno de los pioneros de la vanguardia fotográfica en España. Él no sabía lo que estaba haciendo: “No crea. Uno lo hace por intuición, no por una llamada. La llamada de esa llamada de la selva. De pronto sale un objeto, una persona que me comunica una emoción y yo trato de inmortalizarlo a través de la cámara”. Su nombre, Carlos Pérez Siquier.

Nacido a las orillas del mediterráneo, el mar ha sido y es importante en su vida y en obra. En los 50 comenzó a popularizarse cuando realizó una serie de las imágenes sobre el barrio almeriense de La Chanca. “Traté de buscar la dignidad, entrar en la psicología de aquella gente que aun siendo humilde tenían una forma de ser extraordinaria que todavía se mantiene”, afirmaba el autor sobre su trabajo. Además, se embarcó en el proyecto AFAL, una revista que recogía la obra de un grupo de fotógrafos donde daban a conocer las peculiaridades de nuestro país en el extranjero.

Asimismo, fue el fotógrafo colaborador del Ministerio de Turismo de España, donde fotografió la costa española para posteriormente ver sus imágenes en carteles y folletos. Sin embargo, él estaba comprometido con otro tipo de foto por lo que paralelamente inmortalizó las imágenes de su serie La playa. “Estaba haciendo una visión edulcorada de lo que era España y el turismo para España. Yo me encontraba un poco interiormente poco comprometido con otro tipo de foto. El tipo de fotos que yo me he guardado era la anti playa y entonces guardaba unas fotos que yo hacía para mí mismo en una cajita de zapatos, porque eso ha sido lo que después he sacado”.