En un presente dominado por la tecnología digital, algunas técnicas del pasado reaparecen para rencontrar ciertas sensaciones cada vez más lejanas. Es el caso de la fotografía analógica: un proceso material, con sus dosis de incertidumbre, que vive un pequeño auge entre aficionados y profesionales, aunque nunca fue abandonada del todo por algunos fotógrafos. Como sucede con los vinilos, o incluso los cassettes, el pasado regresa, pero no se sabe si para perdurar mucho tiempo o para quedarse en solo unas pocas manos.

¿Por qué? A pesar de la predominancia de las imágenes digitales, para Joan Fontcuberta, artista, docente y ensayista y Premio Nacional de Fotografía, siempre ha habido "una persistencia de la fotografía analógica". Un interés que ha venido motivado por "una actitud de resistencia, de no dejar perder lo que se considera un patrimonio expresivo e histórico importante", apunta a RTVE.es.

A los usuarios de la fotografía digital les atrae el hecho de no poder ver sus fotos hasta que pase un tiempo. "Es como si tus recuerdos se transforman al ver esas imágenes", comenta Noemí Parga, fotógrafa y fundadora de la iniciativa Percal Lab, con la que organiza talleres y charlas sobre técnicas analógicas.

"A muchísima gente le interesa tener su carpeta con negativos, guardar sus recuerdos de una forma distinta que con el móvil", indica. Un retorno que incluso puede estar relacionado con un síntoma nostálgico. "Todos tenemos nuestras cajas de zapatos con fotos de cuando éramos pequeños y de algún modo pensamos que es mejor", asegura.

Aunque la vuelta de esta técnica no siempre tiene que ver con esa idealización del pasado. "Al principio se decía que era como una cosa nostálgica, que se ha desmentido porque ha entrado mucha gente nueva en el terreno y ahora creo que hay más jóvenes que mayores", comenta Pep Minguez, director del Festival de fotografía analógica Revela'T.

Parga, profesora de audiovisuales en la escuela de diseño Aulad, confiesa que a sus alumnos les cuesta entender este medio. "Aún tienen que educarse en la foto única" , insiste. No obstante, cree que es muy importante que las nuevas generaciones se interesen para que así la foto analógica perdure. "Nos ayuda un poco a comunicarnos con el mundo de una forma distinta, más pausada ", comenta Noemí Parga.

Respecto a los jóvenes interesados por este campo, Noemí Parga se mantiene crítica, en el sentido de que no se adentran en todo lo que implica el proceso . "La gente joven está muy acostumbrada a que la foto analógica sea similar a la digital. Tienen casi todos compactas y electrónicas, solo le dan al botón", considera.

En busca del error, lejos de la perfección

"Un momento mágico". Así define Fontcuberta el proceso de la fotografía analógica. "El hecho de que para ver la imagen acabada se requiera una espera, crea un estado de ánimo particular y la relación con el resultado es muy distinto", explica.

Disparar sobre una película sin poder ver la foto, después revelar en un cuarto oscuro y más adelante, realizar los positivos sobre el papel o escanearlos es un trabajo que "dilata la experiencia de la imagen final e introduce elementos emotivos particulares", apunta Fontcuberta.

Pep Minguez insiste en que es necesario un mayor "compromiso" con estas técnicas. "Se busca esa autenticidad, que queda reflejada en la obra y que persiguen todos los artistas", indica.

"Es recuperar unos pasos de la historia, como si la historia hubiese avanzado demasiado deprisa y se hubiese dejado en los márgenes terrenos por explorar", señala Fontcuberta. Ante una sociedad en lo que todo ocurre muy rápido y de forma fugaz, la foto analógica necesita reposo."Una imagen digital implica la instantaneidad, la inmediatez y la posibilidad de corregir sobre la marcha, y esa corrección elimina a menudo el azar y el accidente", explica Fontcuberta.

Foto de Rafa Badia Festival Revela't

"Al final no interesa tanta nitidez porque no es natural y no es atractiva. Nos atrae ese enfoque del grano, esa textura y es algo que reconocemos más humano que todo perfectamente nítido, como nos ofrece el digital", destaca Parga.

“El error o los defectos de la imagen se ven como virtudes“

El objetivo es huir de la imagen digital perfecta y conseguir una nueva esencia con imperfecciones. "El error o los defectos de la imagen se ven como virtudes", afirma Minguez. La idea es buscar resultados inesperados e ir experimentando. "Es un proceso que no puedes controlar del todo y eso, en realidad, nos gusta", confirma Noemí Parga.