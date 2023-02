Diuen els experts que l'ésser humà passa el 47% del seu temps despert, conversant amb ell mateix —el que es coneix en psicologia com a ‘diàleg intern’— i divagant entre milers de pensaments que corren per la ment a tota velocitat i sense cap ordre.

Això genera malestar, perquè viu en la intranquil·litat. Al programa ‘Mapes mentals’, Nazareth Castellanos, doctora en neurociència i investigadora científica, assegura que la meditació és una eina magnífica per començar a reeducar el cervell i ensenyar-lo a reduir l’activitat mental amb l’objectiu de guanyar benestar físic i mental.

Nazareth Castellanos estudia com la meditació moldeja la relació del cervell amb el cos. RTVE Catalunya





“Tant de bo existís un botó per apagar-nos i entrar en pau, però no és així. El que sí que existeix és la meditació, que no és gens relaxant, per altra banda”, desmenteix Castellanos. Des d’un vessant molt més realista i científic, la psicòloga confessa que el món espiritual, a vegades, ha perjudicat la democratització d'aquesta pràctica: “És normal que costi, meditar és centrar l’atenció en alguna cosa i això és molt difícil. Quan meditem, estem constantment en alerta perquè hem de transportar l’atenció una vegada rere l’altre, perquè se’ns en va”. Durant aquest procés milions de neurones se sincronitzen i aporten al cervell una estructura molt més ordenada.

“Tothom pot meditar, el problema és quan se’ns oblida el motiu pel qual ho fem“

Cada cop costa més llegir un llibre o mirar una sèrie centrant cent per cent l’atenció. Aquest fet s’explica perquè la ment humana està acostumada a divagar i desviar la concentració i caure en el que el neuròleg Marcus Raichle va anomenar xarxa neuronal per defecte. “Com més temps passem aquí, més insatisfacció vital sentim”, diu Nazareth Castellanos. La meditació pot donar-hi una volta i ens pot ensenyar a veure la vida des d’una altra perspectiva. A més, “tothom pot meditar, el problema és quan se’ns oblida el motiu pel qual ho fem, però això també passa amb el gimnàs!”. Observar els beneficis ajuda a mantenir-se en la pràctica.