Mapes mentals - Aprendre a meditar | RTVE Catalunya

Els experts afirmen que amb deu minuts al dia de meditació es pot gaudir d’una millor qualitat de vida. Però, funciona realment? Tots estem preparats per a aquest diàleg interior? A ‘Mapes mentals’, la doctora en neurociència Nazareth Castellanos explica els beneficis de la meditació per al cervell; la psicòloga Jenny Moix donarà pautes per mantenir a ratlla els nostres pensaments descontrolats, i posarem en pràctica tot el que hem après i més amb Guen Kelsang Lochani, la mestra del Centre de Meditació Kadampa Mahadaruna a Barcelona. A més, escoltarem els testimonis de persones a qui la meditació els ha canviat la vida, com el pastisser Christian Escribà.