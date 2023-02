Si a vosaltres també us molesta que tots els meteorits caiguin a Nova York, que els extraterrestres només envaeixin els americans i que el president dels Estats Units sempre acabi salvant el món, no patiu. Agafeu aire, expireu i no us perdeu les millors estrenes del cinema europeu.

'El imperio de la luz' de Sam Mendes Viatgem a un cinema antic a la costa sud d'Anglaterra en la dècada de 1980 per endinsar-nos en la nova pel·lícula del director anglès Sam Mendes: 'El imperio de la luz'. Una història d'amor protagonitzada per Olivia Colman i Michael Ward que s'estrenarà als cinemes el 3 de març.

'El triángulo de la tristeza' de Ruben Östlund Ambientada al món de la moda i dels milionaris, 'El triángulo de la tristeza' del director suec Robert Östlund està nominada als Oscar en les tres categories principals: Millor Pel·lícula, Millor Guió i Millor Direcció. Es tracta d'una comèdia àcida protagonitzada per Harris Dickinson, Charlbi Dean i Woody Harrelson que s'estrenarà als cinemes aquest divendres.