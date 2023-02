El Festival de Sanremo acaba de comenzar y ya es protagonista de numerosos titulares. En el centro de la polémica no se encuentra ninguno de los participantes de este año -solo la mitad de los artistas actuaban en la prima serata, entre ellos Marco Mengoni, ganador del festival en 2013-, sino un cantante invitado. Se trata de Blanco, quien el año pasado se alzó con la victoria junto a Mahmood. "Brividi" emocionó a Italia en 2022 y también a toda Europa: participó en Eurovisión y quedó en sexta posición.

El artista ha vuelto al teatro Ariston como su último ganador, pero su paso por el festival ha sido de todo menos tranquilo. Blanco ha vuelto a subirse al escenario para interpretar su última canción, "L'Isola delle Rose", y su actuación no ha dejado a nadie indiferente.

Blanco destroza el teatro Ariston en plena actuación

Blanco comenzó a cantar, rodeado de su banda y muchas rosas rojas. Sin embargo, pronto empezó a torcerse la situación: aunque seguía cantando, no paraba de tocarse el in-ear. Algo no iba bien. Durante el estribillo empezó a dar patadas a aquellas flores que adornaban el escenario, un movimiento que recuerda al videoclip de "L'Isola delle Rose", donde se le ve golpear algunas rosas. La cosa, sin embargo, no quedó ahí. Blanco se acercó al guitarrista de la banda y le dijo algo. Dejó de cantar, se encogió de hombros, se rió y dijo "senza voce", "sin voz", mientras continuaba señalando el in-ear.

Blanco golpea las flores del escenario de Sanremo durante su actuación EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Aunque trató de seguir con la canción, al rato dejó de cantar y se limitó a destruir la decoración del escenario. Patadas, tirones… Hasta agarró las tablas en las que estaban sujetas las rosas y las lanzó por los aires. Mientras Blanco desataba su frustración en plena actuación, su banda continuaba tocando, en una esquina. En definitiva, un espectáculo desconcertante que enfureció al público de Sanremo.

Justo antes de que se encendieran las luces, los asistentes empezaron a abuchear a Blanco. Amadeus, el presentador de la gala, entró al escenario esquivando las flores en busca de una explicación. Intentó calmar los ánimos, pero se encontró con que los espectadores no paraban de quejarse de lo ocurrido. Entre abucheos, Blanco explicó que no escuchaba su propia voz, pero no fue suficiente para frenar el enfado del público. "No podía escuchar mi voz en los auriculares, así que quería divertirme de todos modos", aseguró él.