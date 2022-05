Mahmood y Blanco, no solo cantan bien, sino que además, tienen estilo, uno rompedor y 'genderless' que nos encanta a la vez que nos sorprende en cada ocasión. La pareja musical nos hipnotiza siempre que se sube al escenario o posa en una alfombra roja. "Brividi", la canción con que la representan a Italia en el Festival de Eurovisión, habla de la libertad, la libertad de amar, la libertad de expresión más allá de las etiquetas, en todas sus formas. El dúo encarna a la perfección ese mensaje, quizás por esa razón, son favoritos para ganar esta edición.

En Sanremo acapararon las miradas con sus atrevidos looks. En la alfombra vede de Sanremo, Mahmood escogió un total look de la firma Balenciaga, compuesto por una sudadera, una maxifalda y una americana oversize. Blanco fue vestido de The Attico, con un maxiabrigo y una bufalda extralarga.

“Mahmood in Balenciaga and Blanco in Attico on the #Sanremo2022 green carpet. pic.twitter.com/t5rh7cbZGA“ — Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) January 31, 2022

Para su actuación, Blanco apostó por un total black look con transparencias que dejaba ver sus tatuajes, capa incluida. El outfit, firmado por Valentino, nos hace recordar y mucho al outfit con el que Harry Styles se presentó en la gala MET en 2019. Mahmood lució un traje total white de Ann Demeulemeester con pantalón oversize y blazer.

Para recoger su premio, Blanco cambió de color, pero no de estilo ni tampoco de diseñador. Una blusa blanca de estilo barroco, con bordados de encaje y transparencias, combianda con unos pantalones anchos de pinzas, todo de Valentino. Mahmood se plantó en el escenario vestido de Burberry, camisa y corbata, con una maxifalda con la que vuelve a romper los estereotipos, igual que sus antecesores, los componentes del grupo Måneskin.