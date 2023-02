Han passat vuit anys des que Elena Gadel va publicar la seva darrera cançó. Després de tant de temps, la cantant i actriu catalana ha anunciat en exclusiva per 'Punts de vista' el nom del seu nou àlbum d'estudi: 'La dona que em vesteix'.

L'artista barcelonina ha assegurat al programa, ja disponible a RTVE Play Catalunya, que el títol és un homenatge a totes les dones: "Hi ha una cançó del LP que es titula així i parla de com d'esgotades estem algunes dones quan arribem a casa. Com ens hem de vestir d'allò que ens han ensenyat que hem de ser, fer-ho tot bé, ser bones mares, ser bones dones... Això al final acaba cansant molt".

“M'agrada cantar al que no pot ser“

La que va ser concursant d'Operación Triunfo 2 ha interpretat a 'Punts de vista' el single 'Et confesso', una cançó d'amor en positiu. Tot i això, la cantant ha explicat que s'escriu millor en moments complicats: "Té aquesta cosa de nostàlgia i de pena que jo sento així i és on més gran em faig".

Vuit anys sense publicar una cançó Elena Gadel ha estat vuit anys sense publicar cançons, però ha seguit cantant, fent teatre i televisió. "Quan treus una cançó o un projecte s'han de parar algunes coses al voltant per fer l'espai i aquest espai no hi era", ha dit a 'Punts de vista'. La cantant ha comentat que tot aquest temps li ha servit per trobar el seu lloc a la música: "Crec que aquest temps m'ha servit per fer un pas, per arriscar-me una mica en el meu espai". “Jo he nascut per cantar. Això ho tinc molt clar.“ En aquest nou àlbum ha comptat amb la col·laboració de Marc Parrot, qui l'ha ajudat a trobar aquest espai. "La producció de Marc Parrot li aporta aquesta cosa electrònica que jo no havia fet mai i, potser, això m'està servint per trobar la meva identitat i, si més no, per ensenyar-la, que ja és molt", ha reconegut.

'Lobo', nou single que sortirà a finals de mes 'Et confesso' va sortir al novembre, però a finals de mes estrenarà un segon tema: 'Lobo', una cançó que parla de la violència masclista: “És una cançó molt intensa, potser és la que més de totes les que he fet mai". El videoclip l'ha dirigit l'actor i imitador Iván Labanda, un professional del qui guarda molt bon record: "L'Iván és un gran treballador. És un capità de vaixell meravellós".

