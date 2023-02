Elena Gadel, 'Bigblack Rhino', Marc Marginedas, Albert Solé i Raúl Cuevas

La cantant i actriu Elena Gadel ha interpretat el single 'Et confesso' en acústic. Un tema que va treure després de vuit anys sense escriure una cançó. La intèrpret farà la presentació del seu nou disc el 30 de març a l'Auditori de Barcelona.

El documental ‘Retorn a Raqqa’ explica la història de Marc Marginedas a través dels ulls dels seus directors: Albert Solé i Raúl Cuevas. La història d'un periodista que va ser segrestat per part de l’Estat islàmic durant 6 mesos a Síria, un país que torna a ocupar titulars per una catàstrofe humanitària com és un terratrèmol.

L'escenari del programa a sonat a ritme de blues amb la banda 'Bigblack Rhinos'. Aquest any formaran part del cartell del 10è aniversari del Festival de Blues de Santa Coloma de Gramenet. El seu organitzador, Ángel Elvira, ens ha explicat tots els detalls.