Els equips de rescat continuen buscant supervivents entre les runes de Turquia i Síria i la comunitat internacional s'ha mobilitzat per enviar ajuda humanitària. Catalunya s'ha sumat als equips d'emergència espanyols amb l'ONG de rescat caní K-9 Creixell. I és que els terratrèmols que han afectat aquests països han deixat ja més de 5.000 morts i prop de 20.000 ferits.

Així, el Govern de la Generalitat s'ha posat a disposició de les persones afectades pels terratrèmols que han sacsejat Turquia i Síria i s'han activat contactes consulars i amb les entitats catalanes que operen a la zona. D'altra banda, el Govern no té constància, a hores d'ara, que hi hagi catalans afectats pels sismes.

Des d'Espanya, s'han enviat dos avions amb material per rescats, personal de la Unitat Militar d'Emergències, bombers, sanitaris i gossos guia. Quinze estats membres de la Unió Europea, els Estats Units, Rússia, Israel i fins i tot Ucraïna també han mobilitzat ajuda per les tasques de rescat. Per ara, es calcula que s'han pogut rescatar amb vida 8.000 persones i prop de 400.000 haurien estat reallotjades.

No hi ha catalans afectats El Govern no té constància, de moment, que hi hagi catalans víctimes del sisme a Turquia i Síria. El Departament d'Acció Exterior i Unió Europea tampoc té constància que les àrees dels projectes finançats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament hagin estat directament afectades pel sisme. Tot i això, el Departament segueix al minut l'evolució de la catàstrofe per actualitzar les dades tenint en compte la magnitud dels terratrèmols. El Departament està en contacte amb la cònsol de Turquia a Barcelona i amb el cònsol espanyol a Turquia per conèixer de primera mà les afectacions. La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha destacat que recopilaran tota la informació possible, també amb les entitats de cooperació que operen a la zona, i ha mostrat plena disposició "seguint sempre el principi d'utilitat, posant primer les persones en l'eix de l'acció" en situacions d'emergència.