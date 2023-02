A unos días para la celebración de la 37 edición de los Premios Goya 2023, Dale al Play! reune a varios de los nominados en estos galardones para conversar sobre la temporada de permios, el oficio y para saber cómo llevan los nervios antes de su paso por la alfombra roja más importante del cin español. El primer encuentro, ha contado con Ramón Barea, nominado a Mejor actor de reparto por su interpretación en Cinco lobitos que, a pesar de ser académico, y de haber trabajado con nombres imprescindibles como Álex De la Iglesia, Enrique Urbuzo, David Trueba o Imanul Uribe en más de 200 películas, nunca había acudido a estos galardones en condición de nominado. Se estrena también Diego Anido, una de las grandes sorpresas de este año, que ha fascinado a crítica y público con su actuación en As bestas, una de las grandes favoritas de este año.

Pese que ambos cuenta con una amplia carrera en el mundo de la interpretación, ninguno de los dos actores había sido nominado en los premios Goya hasta ahora. Pero ambos coinciden en que esto no disipa los nervios cuando piensas en la próxima cita del 11 de febrero. "Estoy asustado", dice Barea. "Después de muchísimos años viendo estos premios desde casa, ahora toca ir allí y cabe la posibilidad de que me toque decir cosas", bromea el también ganador del Premio Nacional de Teatro en 2013. Reconoce el actor que comenzó su carrera en el cine allá por 1981 con La fuga de Segovia, de Imanol Uribe, que el no es muy dado a este tipo de eventos. "Tengo algún tipo de fobia y fíjate que somos actores que trabajamos frente al público, pero no es lo mismo que el ambiente de las alfombras y las promociones. También te diré que soy capaz de pasar por las alfombras sin que nadie me vea y que si alguien me pregunta solo sea para saber quién soy y que hago allí", comenta.

Eso Anido lo vive de forma más relajada y reconoce que disfruta con su paso por las alfombras rojas. Sobre nervios, lo tiene claro: "Luis Zahera ha hecho una cosa impresionante, igual que Ramón Barea, Fernando Tejero y Jesús Carroza y lo tengo muy difícil, pero siempre queda un hilo de esperanza que te hace ponerme muy nervioso". Esto Barea lo soluciona rápido: "Debería haber la posibidad de un premio ex aequo porque lo hemos hecho muy bien todos".

¿Cómo evoluciona su relación con los personajes? En ambos casos, tanto Barea como Anido hace ya más de un año que terminaron el rodaje de sus películas en Cinco lobitos y As bestas, sin embargo la temporada de premios, entrevistas y las alfombras rojas les obligan a volver a sus personajes, una y otra vez. "Hay un momento en el que el personaje tiene vida propia, ya no eres tú. Que no deja de ser una fantasía que se monta el espectador en su cabeza. Entonces te puedes perfectamente desdoblar de tu personaje con el tiempo sin problema", comenta Barea. Anido, sin embargo, reconoce que una vez que se adentra en un papel, después lo disipa rápidamente de su mente. Dale al Play! Premios Goya 2023 | Conversaciones de cine, la previa con... Ver ahora