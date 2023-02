Limitar els bars i les activitats turístiques a tot l'Eixample és l'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona per evitar la gentrificació que ve patint el districte des de fa temps. Per poder fer això, el govern municipal ha aprovat el Pla d'usos de l'Eixample, que s'ha sotmès al ple ordinari de l'Ajuntament aquest divendres. Una proposta que ha aixecat molta polèmica en els últims dies.

Ja el divendres passat, 27 de gener, el pla havia d'estar a l'ordre del dia del ple del consistori, però la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, va decidir in extremis eliminar-la per no perdre les votacions. El fet és que el Pla ha rebut una allau de crítiques per part dels grups municipals, inclòs el PSC, soci de govern dels comuns, i també d'alguns veïns.

Finalment, el ple de l'Ajuntament ha aprovat el Pla en recuperar els suports necessaris després d'incloure les esmenes d'ERC i Junts en el projecte, que demanen revisar la regulació durant el primer any de l'aplicació amb veïns i comerciants, i que tant BComú com el PSC han acceptat. L'alcaldessa Ada Colau vol dur endavant la normativa conjuntament amb la construcció de la gran superilla de l'Eixample.

Què implica el Pla d'usos de l'Eixample? L'Eixample és el districte de Barcelona que més establiments té: més de 14.000, segons l'associació de comerciants CorEixample. I un 30% d'aquests locals estan destinats a activitats que tenen més impacte en el dia a dia veïnal, com ara la restauració, discoteques, botigues d'alimentació o supermercats. De fet, un de cada cinc locals són restaurants. I una de les queixes dels veïns és l'alt nivell de soroll, entre altres. Barcelona crida molt a la nit: els carrers i places superen els llindars de soroll permesos En la lluita contra les molèsties veïnals, l'Ajuntament vol impulsar el Pla d'usos per regular la distància entre establiments i l'horari d'obertura d'aquests, com ja va fer retirant les 144 terrasses que es van ampliar per les restriccions sanitàries. Això sí, en Pla estableix dos àmbits de regulació diferenciats. Tot i que més avant s’explicaran els detalls del pla d’usos de l’Eixample, ja se saben alguns punts. Restriccions més estrictes als eixos ja pacificats o en procés de pacificació i al barri de Sant Antoni: Distància mínima de 25 m pels locals de restauració, autoservei, botigues de conveniència i comerç alimentari amb degustació.

Distància mínima de 200 m entre gimnasos, botigues o tallers de mobilitat personal i prestació de serveis turístics.

Distància mínima de 400 m entre locals musicals, supermercats, jocs i atraccions, audiovisuals i botigues o tallers de motos.

Màxim 5 establiments en un radi de 50 m.

Màxim de 18 establiments en un radi de 100 m. El Pla d'usos de l'Eixample preveu regular la distància entre locals del mateix tipus En la resta de carrers i zones de l'Eixample: Màxim 20 establiments en un radi de 100 m.