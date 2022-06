Barcelona retirarà l'ampliació de 144 terrasses de l'Eixample

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit no autoritzar 144 terrasses de bars i restaurants ampliades que volien consolidar-se en sis punts de l'Eixample, entre ells el carrer Enrique Granados, Parlament i l'Avinguda Gaudí.

Barcelona no autoritza l'ampliació de 144 terrasses de l'Eixample | Maite Boada

D'aquesta manera, el govern d'Ada Colau reconeix un excés de saturació de terrasses de bars i restaurants en alguns carrers i les molèsties que provoquen als veïns.

Dos anys amb molèsties sonores

Durant més de dos anys, els veïns de zones com el passeig de Sant Joan, Enrique Granados o l'avinguda Gaudí han viscut molèsties per la decisió de l'Ajuntament d'autoritzar l'ampliació de terrasses per la covid. Ara passat el període d'excepcionalitat, el regidor de l'Eixample, Pau Gonzalez, decideix desestimar 144 ampliacions, però manté les 429 existents al districte, moltes en zones saturades.

L'objectiu de l'Ajuntament és que les terrasses no autoritzades i les que no han demanat pròrroga d'ampliació desapareguin abans de l'estiu. En qualsevol cas, assegura que abans que acabi l'any els elements que les protegeixen hauran estat enretirats.