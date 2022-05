Els veïns de Barcelona, units contra el soroll nocturn

Veïns i veïnes de diferents punts de Barcelona protesten contra el soroll que pateixen cada nit. En la majoria de casos, el soroll ve derivat de l'oci nocturn, però també per activitats o aglomeracions de gent. Front aquesta problemàtica que viuen, han decidit unir-se per denunciar-ho públicament i reclamar el dret al descans.

Així, el 16 de juny les associacions SOS Enric Granados, SOS Pere IV, Soroll Gràcia i SOS Ronda Sant Pere, entre altres, han convocat una protesta a les 19:00 h a la plaça Sant Jaume. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) també participa en la convocatòria.

Fins al mes de març, s'han gestionat més de 5.700 trucades rebudes al 112 per aquest motiu i s'han interposat més de 2.700 denúncies. La Guàrdia Urbana intensificarà els recursos per reduir la contaminació acústica al carrer i l'Ajuntament col·locarà sonòmetres al juny i prepara mesures per zones que ha declarat com a tensades pel soroll. Més de 200.000 veïns pateixen molèsties intenses pel soroll, segons l'Ajuntament de Barcelona.

Aglomeracions a les places de Gràcia El veïnat de les places al barri de Gràcia fa anys que denuncien els sorolls provocats per la concentració de gent. Un veí de la Plaça del Nord, Francesc Serra, lamenta que les places "s'hagin convertit en un lloc molt hostil per viure". Ell es va gastar molts diners en finestres de bona qualitat per tractar d'aïllar el soroll i es va traslladar a una de les habitacions interiors de l'habitatge. Barcelona implantarà sonòmetres en 11 punts per reduir el soroll nocturn Maria Bosch Un altre testimoni n'és l'Eleonor, antiga veïna de la Plaça del Nord, que es va haver de mudar de barri perquè els sorolls no la deixaven dormir i ara assegura que "la diferència és brutal". "Vaig posar l'habitatge per a llogar i els inquilins m'adverteixen que es volen canviar pel soroll", diu. L'Eleonor també lamenta la manca de suport per part de les autoritats, com la Guàrdia Urbana, perquè, solament diuen que "ja hem passat avís".