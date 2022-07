Els resultats dels mesuradors de soroll (sonòmetres) que va instal·lar dos mesos l'Ajuntament de Barcelona ho confirmen: Barcelona és cridanera. En els 11 punts on s'han instal·lat els mesuradors pels districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Gràcia, Sant Martí i Sants-Montjuïc han detectat que les darreres setmanes se supera de manera continuada en més de tres decibels els límits permesos de soroll de nit.

Sobretot, Barcelona fa soroll de nit, quan els aparells distribuïts en diferents places i carrers de la ciutat mostren que se supera de manera continuada en tres decibels els límits permesos de soroll nocturn. Ja no és una queixa dels veïns de les zones afectades pel soroll nocturn, si no ara ja tenen dades a la mà: el soroll dels cotxes, motos, autobusos als carrers durant el dia i la gent parlant a les places fa que el soroll a carrers o places barcelonines superen els llindars establerts.

A partir d'aquestes anàlisis, el consistori ha anunciat que els districtes de Sant Martí, Sants-Montjuïc, Ciutat Vella, Gràcia i l’Eixample més afectats per aquest soroll treballaran per dissenyar plans de reducció de soroll, adaptats cada cas per tal de minimitzar l’impacte de la contaminació acústica en aquests indrets.