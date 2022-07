Els sonòmetres donen la raó a les queixes dels veïns. Als 11 punts on hi ha els mesuradors, el soroll emès supera en més de tres decibels el màxim que marca la legislació vigent. I, en alguns moments, fins i tot, s'arriba a doblar. L'ajuntament vol reduir-lo. En alguns casos posarà informadors, canviarà horaris de neteja i mira també com actuar sobre els horaris de les terrasses. Els mesuraments s'estendran ara a altres zones. Les exigències s'enduriran perquè, segons l'ajuntament, en reduir-se el trànsit en alguns carrers els límits de soroll són, ara, més estrictes.