8:10

PRESSUPOSTOS 2023 | El consell executiu es reuneix avui per aprovar els pressupostos un cop tancat el pacte amb el PSC.

Serà just després d'una compareixença de Pere Aragonès. Un cop aprovats pel govern, començarà la tramitació al Parlament. Tot plegat, després que Govern i PSC arribessin a un pacte que van signar aquest dimecres a la tarda.

Els Comuns consideren que l'acord no sobrepassa la línia vermella que havien marcat i celebren que no es destini cap partida pressupostària a macroprojectes. Junts creu que l'acord constata un canvi de cicle a Catalunya i retreu a Esquerra que hagi abandonat la majoria independentista al Parlament. Per la seva banda, la CUP lamenta l'acord i diu que són els pressupostos més tòxics de la història. El projecte també genera rebuig a VOX, Ciutadans i al Partit Popular. Acusen els republicans d'aferrar-se al poder i als socialistes de fer suport als independentistes.