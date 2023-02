Un 17,2% dels nens i nenes a Catalunya viuen en situació de pobresa energètica. Això significa que més de 240.000 infants passen fred a casa perquè les seves famílies no disposen de calefacció o no poden fer front a les despeses d'electricitat i gas. Són les dades que es desprenen de la darrera Enquesta de Condicions de Vida de Save the Children.

Utilitzar el forn per escalfar la casa La Sanae viu a Barcelona amb el seu germà i la seva filla de 9 anys. 'El cap de setmana, quan utilitzo el forn, deixo les portes obertes perquè s’escalfi una mica la casa', explica. No té calefacció però sí una factura de llum pendent perquè ara mateix no pot assumir aquesta despesa. 'La meva filla és molt fredolica, es posa el pijama, un jersei a sota i una bata. Ens posem al llit i la vaig acariciant perquè s’escalfi i s’adormi', afegeix. 'En la nostra feina diària veiem com no paren de créixer casos com el de la Sanae, llars en situació de vulnerabilitat que no posen la calefacció perquè no poden pagar la factura o que la posen menys del que haurien per evitar pagar factures que no poden assumir”, assegura Antoni Pérez, director de Save the Children a Catalunya.